『ナイキエアジョーダン1 ユニバーシティブルー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 02時 43分に出品され03月29日 02時 43分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー···ブルー



NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG ナイキ エアジョーダン1 ユニバーシティブルー

使用感はありますが目立った傷や汚れはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキエアジョーダン1

ユニバーシティブルー