『【10/D】815 RED WINGレッドウィング★ハーレー gpzショベル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 51分に出品され03月12日 21時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #REDWING他にも出品中

■REDWING 815です。使用感や汚れはありますがまだまだこれから活躍出来る状態かと思います。



■サイズは10/Dになります。

(サイズ感などは説明が難しいので古着屋さん等で試着される事をおすすめ致します)



■他にも出品しております。

#REDWING他にも出品中



■あくまでUSEDですので神経質な方、状態が気になる方は購入をご遠慮ください。



■素人の個人保管をご理解いただけない方、商品到着後に細かい箇所の記載漏れを指摘される方がいらっしゃいますがトラブルの原因になりますので購入をお控え願います。



カラー···ブラウン

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【10/D】815

RED

WINGレッドウィング★ハーレー

gpzショベル