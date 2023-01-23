『iPhone xr【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 08時 27分に出品され05月04日 08時 27分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhoneXR本体です。

比較的綺麗だと思いますが中古品のため神経質の方は避けてください。

箱もついていますが、イヤホンとコードはありません。

128GB

バッテリー79%



特徴···SIMフリー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>携帯電話本体 商品の状態: やや傷や汚れあり