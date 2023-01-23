『訳あり新品 URBAN SUN アーバンサンANDRE アンドレ ラ ローカット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 11時 26分に出品され03月27日 11時 26分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️ブランド

URBAN SUN アーバンサン ANDRE 220 アンドレ ランニングモデル ローカットスニーカー メンズ



◼️品番

ANDRE 220 #41(約26cm-26.5cm)



管理№ 1272

■カラー

ライトブルー



■素材

アッパー :デニム、レザー

ソール :ラバー



■サイズ

41(約26cm-26.5cm)



■状態

新品ですが、汚れ、傷は、ご了承ください。写真8.9枚目をご参照ください。





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＊新品 未使用

＊海外正規品 本物

＊佐川急便(出品者負担)での発送となります

＊海外製品の為小さなホツレや汚れはご容赦下さい

＊ワケありの為特価品として出品しています。

その旨をご理解の上、ご購入をお願いします。



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もちろん即購入も歓迎です♪



※ご購入頂く前にプロフィールをご覧頂きますようお願い致します※ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: アーバンサン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 訳あり新品 URBAN

SUN

アーバンサンANDRE

アンドレ

ラ

ローカット