『訳あり新品 URBAN SUN アーバンサンANDRE アンドレ ラ ローカット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 11時 26分に出品され03月27日 11時 26分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|アーバンサン
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落札価格11830円
290 入札履歴
終了
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