『Apple iPhone 8 (PRODUCT)RED【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 08時 44分に出品され05月11日 08時 44分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

AppleのiPhone (PRODUCT)REDは、特別なデザインと高性能を兼ね備えたスマートフォンです。



【デザイン】

鮮やかな赤色の背面は、目を引くスタイルで、他のスマートフォンとは一線を画します。



【機能性】

音量ボタンやサイレントスイッチがあり、使いやすさを考慮した設計です。SIMカードスロットも搭載し、通信環境を柔軟に選べます。



- ブランド: Apple

- モデル: iPhone (PRODUCT)RED

- 色: 赤

- ボタン: 音量ボタン、サイレントスイッチ

- SIMカードスロット: あり

- SIMロックdocomo



子どもが自宅内でWi-Fi下でケースをつけて使用していました。わりとキレイな方だとは思います。



ご覧いただきありがとうございます。



キャリア···docomo



形状···ストレート



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>携帯電話本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル