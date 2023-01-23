『④DIGNO 902KC ブラック SIMロック解除済み【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 00時 25分に出品され04月16日 00時 25分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⌨商品情報

【商品名】DIGNO 902KC

【色】 ブラック

【本体容量】8GB

【IMEI】358037106566698

【ネットワーク利用制限】○

【アクティベーションロック】○



【各ボタンの動作】

【各カメラ動作】○

【ライト動作】○

【音・音量】○

【通話】○



画面→A

背面→C(シールを剥がした跡あり)写真2.3枚目

フレーム→C



初期化済み(暗証番号0000)



・その他、動作不良・不具合等はありません



♿発送に関して

注文入り次第、1、2日後のスピード発送を心がけます(^^)



⛔️注意事項

キズなどの状態を全て伝えるよう努力しておりますが、お伝えしきれない細かなところもありますのでご了承下さいm(_ _)m

修理履歴、純正部品外の交換品等こちらでは確認できませんので、返品対応外になっております。

見栄えに関しての返品はお受け致してませんが、

説明欄には無い異常な症状、動作不良などあれば返品対応お受けいたします。いつでもご連絡下さいませ。



設定操作につきましてはお客様自身で宜しくお願い致します。



✅備考

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2506-03800 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>携帯電話本体 商品の状態: 傷や汚れあり