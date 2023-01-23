『Barbour トレンチコート セージ 40【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 10時 02分に出品され04月13日 10時 02分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Barbour trench coat

セージ



現行品につき

オイル臭ベタ付きはありません。



2シーズン

各1日使用のみ



付属品

バブアーオリジナル

収納袋

カバー

ハンガー

取扱説明書



サイズ表記 40

L相当

着丈 約106cm

肩幅 約49cm

身幅（バスト） 約56cm

袖丈 約61cm



純正はライナーが無いので、

バーバリートレンチのライナーを

流用出来るように内側にボタンを

追加しております。

不要であれば外してください。



中古品となりますので

神経質な方はご控えくださいませ。

ご理解のある方お待ちしています。





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片野英児 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour



トレンチコート セージ 40