『60s LEVIS 557 DENIM JACKET size 44位【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 06分に出品され03月22日 12時 06分に終了予定です。即決価格は38,720円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|リーバイス
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¥ 10111
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落札価格38720円
637 入札履歴
終了
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