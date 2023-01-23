『60s LEVIS 557 DENIM JACKET size 44位【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 06分に出品され03月22日 12時 06分に終了予定です。即決価格は38,720円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズはパッチありませんが、肩幅約50cm・身幅約56cm以上あるので、44〜46程度から縮みが生じたゴールデンサイズ。



一応年代頃等、記載しておりますが詳細な製造時期や工場等、分かりかねますので掲載写真等でご判断下さい。



トラッカージャケットの別名で知られ、1960年代初期〜中期までの短い間に製造された3rdモデルのデニムジャケット。

生産期間の短さから現物が少ないモデルです。



襟の形状や生地のメリハリあるフェード感等、まさにヴィンテージの佇まいです。



アウターはもちろん、インナーに着ても抜群の存在感を放つかと思います。



このジャケットはオーバーサイズではもちろんですが、ジャストサイズで着用しても、かなりよいシルエットがでます。



色見・フェード感、サイズ感共に大変良い、使えるヴィンテージです。



（ディテール）

赤タブ 均等V 両面BIGE

ポケット裏 オレンジカンヌキ

フラップ裏同オンス

イエローステッチ



■サイズ

肩幅: 約50cm、身幅:約56cm 着丈:約58cm

袖丈:約63cm※素人採寸。誤差ご了承ください。



ご購入前に下記事項を必ずご確認下さい。

ご理解頂けない場合には購入をお控え下さい。

↓

【留意事項】

※ 半世紀以上前の物で経年劣化等生じております。また一部、リペアが施されております。

素人検品のためキズ汚れ擦れ等見落としている場合があります。

※画像と実際の品物ではこちらの撮影環境やお使いのパソコンのモニターによりカラーや雰囲気、イメージ等が異なる場合がございます。予めご承知おき下さい。

※年代断定は、一般的な認識による判断となり正確な年代はディテール等で判別をお願い致します。

ステッチ色についても色抜けか否か分かりかねます。(素人ですので詳細わかりかねます)

※ 購入前にサイズ、ディテール、上記事項

等再度ご確認頂き、不明点必ず御質問ください。購入後キャンセルをなされる可能性のある方はご購入をお控えください。

※商品概要欄の記載事項と現物に差異がある場合、現物を優先します。

※上記事由含め返品、返金等お受けできません。

予めご承知おき下さい。

※上記事項全て含め、御理解いただける方のみお願い致します。



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アプレッセ

ENGINEERED GARMENTS

CIOTA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 60s

LEVIS

557

DENIM

JACKET

size

44位