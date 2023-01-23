『アニマル柄ドローストリングバッグ【WCJ-GA-036BEG-YEL】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 10時 54分に出品され03月10日 10時 54分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アニマル柄ドローストリングバッグ【WCJ-GA-036BEG-YEL】



カラー：ベージュ×イエロー



サイズ：W29×H33cm

ショルダー部分：約71〜110cm



素材

本体：ポリエステル 100％

裏地：ポリエステル 100％



重さ：約240g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダブルシージャパン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アニマル柄ドローストリングバッグ【WCJ-GA-036BEG-YEL】