『【中古品】リモワ アタッシュケース ボルドー 赤系【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 07分に出品され03月19日 16時 07分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入時期は不明です。



状態は写真のとおりです。

カギはあります。



中古品ですので、所々使用に伴う傷があります。



発送は簡易包装となります。

ご了承願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【中古品】リモワ アタッシュケース ボルドー 赤系