『アルファインダストリーズ MA-1 XLサイズ フライトジャケット ALPHA【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 10時 02分に出品され04月22日 10時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アルファインダストリーズ

MA-1

XLサイズ



リブに毛玉もほとんどなく

美品だと思います。



神経質な方はご遠慮ください。



ALPHA INDUSTRIES



カラー...ブラック



素材...ナイロン



ジップ・ボタン...ジップアップ



フード...フードなし



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アルファインダストリーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アルファインダストリーズ MA-1

XLサイズ フライトジャケット ALPHA