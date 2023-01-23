『KREAFUNKクレアファンク Bluetooth スピーカー aJAZZ Qi【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 50分に出品され03月14日 08時 50分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デンマークメーカー

KREAFUNK｜クレアファンク

ブルートゥーススピーカー aJAZZ Qi ピンク KF-0305





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新品未開封 • お得品‼️



※主催のセミナーで、success attireコースの商品として販売していた商品です。



※プレゼントとしてもお使いになれます。クリスマスにいかがですか。



※更に詳しく知りたい方は、「クレアファンク Bluetooth スピーカー aJAZZ Qi 」と検索ください。





税込 14300円

color ピンク





以下、公式HPより一部抜粋↓↓



商品の特徴



Qi充電に対応

aJAZZ Qi は、完全ワイヤレスでデバイスを充電できるQi充電に対応。

スピーカー本体は、まさにKREAFUNKのデザインアイコンです。

ユニークなフォルムとパワフルなサウンドが印象的なBluetoothスピーカー。

アバンギャルド、ハウス、ロック、ポップスなど、あらゆるジャンルを深みと透明感で奏でます。



商品スペック



本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm100×100×110(mm)

本体重量400g

防水機能防水

Bluetooth対応

ハンズフリー通話対応

再生時間最大30時間

充電時間4~5時間 (USB) 6~8時間 (ワイヤレス充電)

充電端子USB Type-C



ワイヤレス充電対応

連続再生時間: 最大30時間

出力: 6W デジタルアンプ内蔵

充電時間: 4~5時間 (USB)

充電時間: 6~8時間 (ワイヤレス充電)

TWS (2台でトゥルーワイヤレスステレオ)

防水性能: IPX5

ハンズフリー通話用マイク内蔵

グリルファブリック: Gabriel社製（98％リサイクルポリエステル）







コメント無しのご購入で構いません。

購入後はNCNRでよろしくお願いいたします。





スピーカー

ワイヤレス

ステレオ

音楽

音響

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携帯電話

携帯電話アクセサリー

レディース

メンズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 新品、未使用