『FFA ファマーズ ジャケット 三角タグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 23時 31分に出品され03月17日 23時 31分に終了予定です。即決価格は18,600円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈 58.5

肩幅 44

身幅 50

袖丈 60.5



ネイビー



8年程前に古着屋で購入した商品です。

シミ、破れもなく綺麗な状態だと思います。



写真よりも実物はもう少し濃いネイビーになってます。

サイズは実寸となっています。



中古品にご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。



FFA

JACKET

VINTAGE

ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FFA



ファマーズ ジャケット 三角タグ