『専用 スティーブンソンオーバーオール 1930s チェンジボタン カバーオール【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 17時 05分に出品され03月20日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆※商品の発送について※◆◆



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必ず発送させて頂きますのでご安心下さいませ。

商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。



◆◆商品◆◆



◆ STEVENSON OVERALL スティーブンソンオーバーオール

1930s TYPE ブラウン ダック地 チェンジボタン ハンティング

カバーオール ワーク ジャケット クラシック 切替 茶 38



チェンジボタンの付いた1930年代ビンテージ風の

STEVENSON OVERALLのダックジャケットになります。



ブランドオリジナルの20mmチェンジボタンが付き、

素材はブラウンダックにコーデュロイ生地の切替。

ハンティングジャケット風のカバーオールになります。

裏地のあて布にフランネル素材を使用。



生地は10ozクラスの厚手のダック地。

表面に凹凸があり武骨で頑丈。

着込んで生まれるエイジングも楽しみな一着です。

オススメです。



お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。



◆◆サイズ＆カラー◆◆



表記サイズ：38



実寸サイズ（平置きにて測定）



肩幅：約44cm（肩から肩まで）

身幅：約54.5cm（脇下から脇下まで）

着丈：約66cm（首元の縫い目から裾まで）

袖丈：約61.5cm（肩から袖先まで）



多少の誤差はお許し下さい。



カラー：ブラウン



◆◆商品状態◆◆



ダック地特有の薄い擦れがございますが、

特筆するようなダメージ、汚れはございません。

まだまだご愛用頂ける綺麗な状態の商品になります。



あくまで素人保管になりますので、

気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。



〔管理:K-17-638_24010_31228(S)〕 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スティーブンソンオーバーオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用 スティーブンソンオーバーオール

1930s

チェンジボタン

カバーオール