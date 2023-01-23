『美品 YE-CM17B クックマスター 旬彩pro 万能調理器 プロ 山本電気【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 05時 53分に出品され03月09日 05時 53分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YE-CM17B

クックマスター旬彩pro

人気の万能調理器です。

ほとんど使用してないので比較的綺麗な状態です。

画像のものが全てです。

よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 目立った傷や汚れなし