『Surface Go 2 10.5型 タッチパネル キーボード 美品 タブレット【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 06時 24分に出品され03月23日 06時 24分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＜主なスペックBK08154-Surface＞

Microsoft Surface Go 2 1926（動作確認済み）

OS：Windows 11 Pro 64ビット（Surface OS UP）

Office：MSOffice Pro Plus 2021（認証済）

本体色：シルバー

付属品：ACアダプター、キーボード



グラフィック：インテル® UHD Graphics 615

表示：10.5型液晶インチ PixelSense™ ディスプレイ(1920×1280ドット)



CPU：Intel Pentium-4425Y 1.70GHz

メモリー：4GB RAM

ストレージ：64GB



無線LAN：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

その他：Bluetooth v5.0、USB-C 、microSDXC カード、ヘッドホンジャック、顔認証カメラ



寸法：幅245×奥行175×高さ8.3mm

質量：約553g（本体）



＜商品状態：美品＞

外観：商品画像を参照

液晶画面：薄い白シミ

キーボード：綺麗な状態



バッテリー残量：24.48Wh（検測する時）/26.80Wh（標準）



＜特記事項＞

無し



＜注意事項＞

※商品の状態については、主観的な物となっております

※大きな傷や汚れ等目立つものについては、記載漏れがないように心がけておりますが、

※薄い傷や小キズ使用に影響がないものについては、その数や程度により評価に個人差が生まれる場合がございます、目安としてご参照下さい

※バッテリーでの動作、充電は可能ですが消耗品につき、保証対象外です

※SDカードスロット、紋認証は未検査の為、動作補償外となります

※商品到着日から一週間は動作を保証します。起動しない、電源が入らない、この説明文と異なる不具合が見つかった場合は返品/返金対応をさせていただきます

シリーズ...Surface 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>Windowsタブレット本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイクロソフト