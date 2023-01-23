『NUMBER (N)INE 00SS MECHANIC Tシャツ 初期 2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 53分に出品され03月13日 07時 53分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナンバーナイン メカニックTシャツ ブラック

00ss EXTRA HEAVY期 初期 アーカイブ

サイズ2



コットン100％ 表記サイズ2

色落ち感ありですが元々が墨黒で真っ黒ではありませんでした。

プリントは極小のヒビのみでシャツ本体の状態は比較的良好です。

anvilのボディに加工してある商品のためUSA製です。



実寸サイズ

肩幅：40cm

脇下身幅：44cm

着丈：62cm

袖丈：19cm



気になる点などございましたらお気軽にご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ナンバーナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NUMBER

(N)INE

00SS

MECHANIC

Tシャツ

初期

2