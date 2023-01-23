『Aurelie Biderman スネークリング 10号 ゴールド 蛇 指輪【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 23時 22分に出品され03月27日 23時 22分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Aurelie Bidermann ( オーレリ・ビデルマン )

MAMBA GOLD PLATED RING



パリ発の人気ジュエリーブランド、Aurelie BidermannのMamba ゴールドプレートリングです。

2匹の蛇をモチーフにしたデザインで、エレガントさとエッジの効いた雰囲気が特徴です。真鍮に18Kゴールドメッキでプレート加工されており、豪華な輝きを放ちます。ファッションにアクセントを加えるアイテムとしておすすめです。



定価: 31000円



昔伊勢丹で購入しました。

デザインが気にって何度か着用しました。

経年変化によってゴールドメッキが少し剥がれている部分がありますがまだまだ長くお使いいただけます。ぜひコーディネートのアクセントに取り入れてみてください。

梱包材に包んで発送いたします。





日本サイズ: 10号

USサイズ: 5.5

UKサイズ: K



素材: 100% 真鍮/ブラス ,18Kゴールドメッキ

フランス製





カラー···ゴールド



材質···真鍮



号数···10号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オーレリービダーマン

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ Aurelie

Biderman

スネークリング

10号

ゴールド

蛇

指輪