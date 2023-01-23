『♡美品♡【限定色】ダイソン エアラップDyson airwrap HS01【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 02時 08分に出品され03月28日 02時 08分に終了予定です。即決価格は14,260円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【数量・期間限定の希少モデル】

2020年10月発売国内正規品です。

日本モデル。



動作確認済み。

内部清掃他、メンテ済みです。





【商品名】Dyson / ダイソン ヘアドライヤー

HS01 COMP SSC TB

エアラップ コンプリートモデル



【カラー】シルバー / コッパー 限定色(数量限定モデル)



【参考価格】64,900円



【商品内容】

・本体

・プレスタイリングドライヤー

・30mm Airwrap TM カーラー

・40mm Airwrap TM カーラー

・スムージングブラシ（ソフト）

・スムージングブラシ（ハード）

・ラウンドボリュームブラシ

・収納ボックス

・高級ベロア収納バック







定格消費電力：1200W(温風モード)

電圧：100V

風量調整(段階)：3段階

風温調整(段階)：2段階(冷風含む)

マイナスイオン：あり

本体サイズ：高さ397×幅41×奥行47mm

本体重量：694g

コードの長さ：2.7m

カラー···オレンジ

タイプ···ヘアドライヤー

冷風···冷風あり



タイプ···ヘアドライヤー



マイナスイオン···マイナスイオンあり



⭐️2〜3回使用のみで、とても綺麗な状況です。

箱に細かい傷があります。

本体にも一部傷が有りますので写真でご確認ください。

素人検品のため、中古品にご理解のある方にご購入いただきたいと思っております。

箱はありません。

ノークレーム、ノーリターンでお願いします。

ご質問等あればお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン