『ペンハリガン ウィリアムペンハリガン 75ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 01時 03分に出品され03月29日 01時 03分に終了予定です。即決価格は12,850円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ不可商品です。



2023年3月に正規店より購入

未使用に近いです。

ボトル下の日本語シールが剥がれましたので

表面ラベルの厚みのある文字写真をアップしました。

正規品間違いないです。

箱付きで発送致します。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い