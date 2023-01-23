『【希少 極美品】ダントン タッサー ダウンジャケット ファー キャメル 36【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 14時 40分に出品され03月18日 14時 40分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

極美品 希少 DANTON ダントン

タッサー ダウン ジャケット ファー

キャメル ベージュ 2way ファー着脱可能

ショート丈 36（M相当）





○サイズ

サイズ36（M相当）

肩幅39cm

身幅50cm

袖丈61cm

着丈58cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った傷や汚れなどなく全体的に綺麗な商品です



○カラー

キャメル

ベージュ



○素材

ポリエステル

ダウン

フェザー





○配送

簡易包装にて1〜2程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





【デザイン】

このDANTONのジャケットは、シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴です。ベージュの色合いは、様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【機能性】

取り外し可能なファー付きフードが付いており、寒い季節でも暖かく快適に過ごせます。サイズ36は、女性にぴったりのフィット感を提供します。



【素材】

詳細な素材は不明ですが、耐久性のある外側と快適な内側のライニングが施されています。これにより、長時間の着用でも快適さを保ちます。



✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

フォロー割、まとめ買い割あります♪



10000円まで⇒200円Off

20000円まで⇒400円Off

20000円〜 ⇒600円Off



まとめ割⇒＋500円Off



(購入の際コメントにてお知らせ下さい)

⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少

極美品】ダントン

タッサー

ダウンジャケット

ファー

キャメル

36