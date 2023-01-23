『美品アナイ ベルト付き ダブルブレスト ロングコート38M 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 22時 32分に出品され03月09日 22時 32分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品

ANAYI アナイ

ベルト付き ロングコート

色⋯黒 ブラック

日本製



●サイズ：タグ表記 サイズ38(M)

身幅 42cm

着丈 96cm

袖丈 59cm

肩幅 35cm

ベルト 162cm

平置きにして、素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材 表⋯アンゴラ60%、毛40％

裏⋯キュプラ



【スタイリッシュなデザイン】

このロングコートは、ダブルブレストスタイルで、エレガントな印象を与えます。特に、黒色はどんなコーディネートにも合わせやすく、シーンを選びません。



【機能性】

ポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。また、ベルトが付属しているため、ウエストを引き締めてスタイルを強調することができます。



【快適な着心地】

素材は柔らかく、着心地が良いです。寒い季節に最適なアイテムです。



- 色: 黒

- スタイル: ダブルブレスト

- ベルト: あり

- ポケット: あり





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品アナイ

ベルト付き

ダブルブレスト

ロングコート38M

黒