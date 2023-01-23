『エレンディーク カーディガン ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 09時 08分に出品され04月09日 09時 08分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用品です。



ネイビーに内側がピンクです。



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ご理解のほどよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

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トップス タグ エレンディーク カーディガン ネイビー