『YASHIKI / haruhi cardigan / Navy【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 05分に出品され03月20日 17時 05分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···ニット

季節感···秋,春



着用イメージ(写真3枚目)

カラー···ネイビー



1：肩幅61 / 身幅61 / 袖丈52 / 着丈68.5



ヤシキのカーディガン21SS

haruhi cardigan

定価26000円(税込28600円)

あまり出回らない完売モデルで希少です。

WEARNISTAの方も着用されています。

衣類断捨離のため出品いたします。

丁寧に着ていたのでほつれなどもなく、かなり綺麗です。



comoli

graphpaper



肩幅···61cm

身幅···61cm

袖丈···52cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ヤシキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ YASHIKI

/

haruhi

cardigan

/

Navy