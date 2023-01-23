『23区 ツィーディヘリンボーン コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 14分に出品され03月29日 21時 14分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️イタリアの”Ojersey”社のインポート素材を使用しています。上質なウールを使用し、大柄なヘリンボーンに仕上げました。柔らかな風合いとクラス感、温かみのある表情感とジャージー素材の着心地の良さが特徴です。素材感を十分にお楽しみただけるプレーンな作りで、大ぶりの１つ釦がポイントになっています。マニッシュな雰囲気ですが、スカートとも相性◎なアイテムです。



◾️定価 ¥42900



サイズ50

身幅 約60cm

肩幅 約47cm

着丈 約75cm

袖丈 約58cm

袖幅 約19cm



目立った難は見当たりませんが、着用品ですのでご理解下さい。



素人検品、素人保管ですので、見落とし等ある場合がございます。気になされる方はご購入をお控え下さい。



★単品でのお値下げは対応しておりません。おまとめの場合のみ、送料分程度お値下げできる場合がありますので、コメントからご連絡下さい。



★プロフィール欄を必ずお読み下さい。



#大きいサイズ

#23区 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 4XL(5L)以上 ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区

ツィーディヘリンボーン

コート