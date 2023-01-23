『現行/極限定 HUF スウェット ハーフジップ センター刺繍ロゴ XXLサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 36分に出品され03月03日 19時 36分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SimpleそしてNormalで飾らないお洒落を。









個人的には機能共に最高クラスで写真映えするので

大活躍し、大好きでした。











ANARCHY YouTuber チャンネルがーどまん 野村周平 様 など多数のモデル、著名人も愛用する

ハフ の中でも入手困難高レアリティの期間限定モデルを出品です。









早い者勝ちとさせて頂きます。



お気に召して、よろしければ

即購入、頂いて構いません。



他の商品とのおまとめ買いが

お買い得になっております。











※着用回数4回



※サイズ XXL 着丈79身幅63肩幅63袖丈27



※目立つ傷や汚れ 特になし











コアなファンに大人気のオシャレストリート

HUF の世界を

『 Normal HUF . 』をテーマに『 ワンポイント センターロゴ 縫込み 刺繍 smallロゴ 』で表現構築された豪華現行デザイン。





Color BLACK 黒 希少カラー ◎

BODY スウェット ハーフジップ リング 襟付き パーカー プルオーバー 半袖 裏起毛 肉厚 NO裏起毛 パイル生地 ◎

合わせやすさも◎





肌触りを持続する主にパーカー等で使用された高品質スペック素材。





夏は1枚で、TシャツやロンTなど薄手のインナーと重ね着して、長い間コーデを楽しめるのも魅力。





希少そして入手困難である『 X XL サイズ 』。

トレンドのオーバーシルエット。





高級感ある上品な素材使いで、周りに差をつけるファンには堪らぬ極上の1品。





男女共に

ですので大活躍するモデルをおすすめです☆





商品購入後の商品に関するメッセージも全力で

ご対応させて頂きます。





よろしくお願い申し上げます。





VANS 韓国 supreme 原宿 BEP OY glamb WIND AND SEA LAD MUSICIAN 論理lonely WACKO MARIA 入手困難 N179 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ハフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 現行/極限定

HUF

スウェット

ハーフジップ

センター刺繍ロゴ

XXLサイズ