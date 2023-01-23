『新品・未使用 FENDI ウール100% ニットマフラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 08時 32分に出品され03月24日 08時 32分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未使用 FENDIのダークブラウンのニット生地のマフラーです。

これからの季節にピッタリです。



ぱっと見ブラックにも見えるような濃色のブラウンでとても大人っぽく上品な印象です。



ウール100%のニット生地のマフラーでFENDIのズッカロゴがジャガードで表現されており、派手な印象はありません。



商品購入時から未使用で保管しておりましたが、経年による変化はあります。

(2年前ほどに購入)



サイズは縦が約30cm 長さが約150cmの一般的なマフラーサイズです。

付属の袋は、発送の際は若干折り曲げての発送になる事をご理解賜りたく存じます。



定価は約5万円ほどなのですが、売り切りたいためこの値段で設定しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 新品・未使用 FENDI

ウール100%

ニットマフラー