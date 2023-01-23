『EVIS エビスデニム カモメ Lot.5600 size36【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 07時 53分に出品され04月15日 07時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EVIS エビスデニム カモメ Lot.5600 size36



目立った傷や汚れはありませんが、印字が薄れている箇所があります。

10数回着用

サイズ

股上 28cm

股下 78cm

幅 31.5cm

裾幅 23cm

ウエスト 実寸 44cm

ヒップ 実寸 53cm



素人採寸のため、多少の誤差があることをご了承ください。また、すり替えなどのトラブル防止の為、購入後の返金不可とさせていただきます。ご了承ください。



デニムカラー···濃紺



#エビス #EVIS #デニム #ストレートデニム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エヴィス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ EVIS

エビスデニム カモメ Lot.5600

size36