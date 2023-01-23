『ジーフォア G/FORE ゴルフウェア レディース スカート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 05時 53分に出品され03月09日 05時 53分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジーフォア G/FORE ゴルフウェア レディース スカート



新品未使用です。

カラー：グレー/ベージュ



サイズS着丈：39cm ウエスト：35.5cm

サイズM着丈：40cm ウエスト：37.5cm

サイズL着丈：41cm ウエスト：39cm



*ご購入後取引メッセージにてサイズ/カラーをお知らせください★



※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

韓国正規店で購入しました、確実正規品です。

タグ付きの新品未使用です。

※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M