『ブラックウッド ドッグフード 3000 ラム 2.7キログラム (x 1)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 20時 31分に出品され04月20日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,661円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 2.7キログラム (x 1)
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24.7×9.6×38.5cm
・本体重量:2.7kg
・原産国:アメリカ合衆国
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落札価格8661円
988 入札履歴
終了
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