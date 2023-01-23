『パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 32W ナチュラル色(3波長形昼白色) ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ) FHT3【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 55分に出品され03月15日 07時 55分に終了予定です。即決価格は8,661円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 32W ナチュラル色(3波長形昼白色) ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ) FHT3



【商品説明】

・6本ブリッジタイプのツイン蛍光灯(コンパクト形蛍光灯)です。

・お得なケース販売(10個セット)です。

・コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため、器具内配線が容易にできます。

・スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。