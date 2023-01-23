『ヘッドホン TASCAM(タスカム) TH-06 密閉型モニターヘッドホン Youtube 音楽制作 生配信 DTM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 17分に出品され03月30日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TASCAM(タスカム) TH-06 密閉型モニターヘッドホン Youtube 音楽制作 生配信 DTM
【商品説明】
・180 回転可能な密閉型オーバーイヤーヘッドホン
・45mm ネオジム マグネットドライバー採用
・DJ やプロデューサー、リミックス時に適した低域から伸びのあるナチュラルな再生を実現
・ダイナミックトランスデューサー
・丈夫で柔軟性のある軽量マンガンヘッドバンド
・合成皮革素材の特別ステッチ加工により高いクッション性を実現
・強化された低周波数レスポンス、広いダイナミックレンジ
【サイズ】
高さ : 12.10 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Roland ローランド バイノーラル マイクロホン イヤホン CS-10EM
¥ 8659
SIMOLIO ワイヤレスヘッドホン テレビ用 2.4GHz 音声遅延なし デジタル RF 無線 コードレスヘッドホン 最大30m 予備電池 送信機/
¥ 8658
NAGAOKA アルミニウムボディ ハイレゾ対応 イヤホン レッド レッド P609RD
¥ 8658
Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け /
¥ 8658
3Dプリンターで成形されたEPZ S350T・IPX7完全防水・リモコン・マイク対応 ・本体11時間再生・ 片耳4.6g・インナーイヤー型完
¥ 8658
Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）アクティブノイズキャンセリング / 外音
¥ 8658
Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）アクティブノイズキャンセリング/外音取り
¥ 8658
Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け /
¥ 8658
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）完全ワイヤレスイヤホン / Bluetoo
¥ 8658
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）完全ワイヤレスイヤホン / Bluetoo
¥ 8658
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）完全ワイヤレスイヤホン / Bluetoo
¥ 8658
Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け /
¥ 8658
1MORE トリプルドライバー ハイレゾ音源対応 Hi-Res イヤホン ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP) ノイ
¥ 8658
Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン【2022年新登場】 Bluetooth5.3 プロ技術 多機能タッチ操作 IPX7完全防水 Type
¥ 8658
ソニー ワイヤレスイヤホン: 重低音モデル / bluetooth / AAC対応 / 最大15時間連続再生 2019年モデル / マイク付
¥ 8657
ラディウス radius HP-NHA11 ハイレゾ対応イヤホン : 重低音モデル Ne VOLTシリーズ スタンダードモデル High-M
¥ 8657
プリモ 日本メーカー最新型ワイヤレスイヤホン(PRIMO)PT093 アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能付きトゥルーワイヤレスイヤ
¥ 8656
JVC カナル型イヤホン N_W SOLIDEGE ハイレゾ対応 ブラック HA-FD7-B
¥ 8656
落札価格8660円
900 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！