『ヘッドホン TASCAM(タスカム) TH-06 密閉型モニターヘッドホン Youtube 音楽制作 生配信 DTM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 17分に出品され03月30日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TASCAM(タスカム) TH-06 密閉型モニターヘッドホン Youtube 音楽制作 生配信 DTM



【商品説明】

・180 回転可能な密閉型オーバーイヤーヘッドホン

・45mm ネオジム マグネットドライバー採用

・DJ やプロデューサー、リミックス時に適した低域から伸びのあるナチュラルな再生を実現

・ダイナミックトランスデューサー

・丈夫で柔軟性のある軽量マンガンヘッドバンド

・合成皮革素材の特別ステッチ加工により高いクッション性を実現

・強化された低周波数レスポンス、広いダイナミックレンジ



【サイズ】

高さ : 12.10 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。