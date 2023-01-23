『【minshi】ASUS UX371EA【67Wh 15.48V】対応用 高性能 ノートパソコン 互換 バッテリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 40分に出品され03月28日 14時 40分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：ASUS
芯数：4 Cell
電圧：15.48V
容量：67Wh
種類：Li-ion リチウムイオンバッテリー
型番専用：
UX371EA
対応機種：
U4700I UX325 UX325JA UX325EA UX363 UX363JA UX363EA UX371
UX371EA UX393 UX393JA UX393EA UX3000J UX3000JA UX425 UX425IA
UX425JA UX425EA UX425JA-U4700JA UX435 UX435JA UX435EA UX435EG
UX435EGL UM5302T UM5302TA
PSマークの種類：PSE
届け出事業者名：トヨバンク株式会社
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落札価格8660円
114 入札履歴
終了
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