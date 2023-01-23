『【minshi】ASUS UX371EA【67Wh 15.48V】対応用 高性能 ノートパソコン 互換 バッテリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 40分に出品され03月28日 14時 40分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：ASUS

芯数：4 Cell

電圧：15.48V

容量：67Wh

種類：Li-ion リチウムイオンバッテリー

型番専用：

UX371EA

対応機種：

U4700I UX325 UX325JA UX325EA UX363 UX363JA UX363EA UX371

UX371EA UX393 UX393JA UX393EA UX3000J UX3000JA UX425 UX425IA

UX425JA UX425EA UX425JA-U4700JA UX435 UX435JA UX435EA UX435EG

UX435EGL UM5302T UM5302TA

PSマークの種類：PSE

届け出事業者名：トヨバンク株式会社