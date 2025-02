BRUNO ミニポット My Little シリーズ BOE045-GR (グリーン)【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

BRUNO ミニポット My Little シリーズ BOE045-GR (グリーン)



【商品説明】

・パリの小さなアパルトメントに住む女の子・エミリーのお気に入りをイメージした、ひとり暮らしの女の子のためのキッチンコレクション。 「なんでも詰まっている小さなキッチンは私のお気に入りの場所よ。音楽をかけて、鼻歌交じりに料理するのが好きなの。 今度あなたもエミリーのスペシャルパーティにご招待するわ!私の小さな部屋にようこそ。」

・小さなキッチンでも自分好みにコーディネートできる「MY LITTLE SERIES(マイリトルシリーズ)」。使いやすいミニマルなサイズ感。空焚き防止機能はもちろん、沸騰後は自動で電源OFFに。手動で途中OFFもできるので、急な外出時にも安心です。



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 910.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。