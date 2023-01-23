『KOBEストロングメン ビジネスシューズ 本革 レザー 日本製 ストレートチップ メンズ 革靴 2EE 普通幅 軽量 紳士靴 神戸 M-10【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 16時 13分に出品され04月28日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KOBEストロングメン ビジネスシューズ 本革 レザー 日本製 ストレートチップ メンズ 革靴 2EE 普通幅 軽量 紳士靴 神戸 M-10



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.02 cm

横幅 : 18.06 cm

奥行 : 34.06 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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