『KOBE STRONG MEN 神戸ストロングメン ビジネスシューズ 本革 レザー 日本製 ストレートチップ メンズ 革靴 4EEEE 甲高【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 18時 54分に出品され03月18日 18時 54分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KOBE STRONG MEN 神戸ストロングメン ビジネスシューズ 本革 レザー 日本製 ストレートチップ メンズ 革靴 4EEEE 甲高
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 19.10 cm
奥行 : 35.29 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8660円
291 入札履歴
終了
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