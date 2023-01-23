『ゼット・エヌ・ワイ ビジネスバッグ 強撥水 メンズ B4 13.3インチPC収納 35424 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 22時 55分に出品され04月14日 22時 55分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼット・エヌ・ワイ ビジネスバッグ 強撥水 メンズ B4 13.3インチPC収納 35424 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ31cmxヨコ42cmxマチ16cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・持ち手の全長:35cm

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリ塩化ビニル

・重量:870g



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 46.40 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ゼット・エヌ・ワイ

ビジネスバッグ

強撥水

メンズ

B4

13.3インチPC収納

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