『ゼット・エヌ・ワイ ビジネスバッグ 強撥水 メンズ B4 13.3インチPC収納 35424 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 22時 55分に出品され04月14日 22時 55分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼット・エヌ・ワイ ビジネスバッグ 強撥水 メンズ B4 13.3インチPC収納 35424 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ31cmxヨコ42cmxマチ16cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・持ち手の全長:35cm
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリ塩化ビニル
・重量:870g
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 46.40 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8660円
85 入札履歴
終了
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