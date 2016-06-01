『ダイワ(DAIWA) ちょい投げ・サビキ 万能振出ロッド リバティクラブライトパック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 59分に出品され03月27日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 カラー：ブラック

サイズ：(m):2.48

スタイル：20-240

全長(m):2.48

継数(本):8

仕舞(cm):45

自重(g):154

先径/元径(mm):1.6/16.8

錘負荷(号):15-25

ルアー重量(g):7-30

カーボン含有率(%):27

振出 7:3調子