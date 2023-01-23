『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント ワカサギ テント 160 オレンジ2人用 M-3109【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 00分に出品され03月09日 08時 00分に終了予定です。即決価格は8,660円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント ワカサギ テント 160 オレンジ2人用 M-3109



【商品説明】

・【材質】幕帯：ポリエステル70D（PU・防水加工）、スカート：PEクロス、メッシュ：ポリエステルノーシームメッシュ、ポール：径8．5mmグラスファイバー

・サイズ：（約）160x160xH135cm

・パッキンサイズ：（約）62x12x12cm

・メーカー品番：M−3109

・重量：（約）3kg



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 1.98 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。