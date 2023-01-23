『エスティローダー ノーイングEDPスプレー 75ml ＠代引不可 レディース 香水・フレグランス【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 14時 35分に出品され05月06日 14時 35分に終了予定です。即決価格は8,659円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品名：ESTEE LAUDER ノーイングEDPスプレー 75ml



ノーイングEDPスプレーは、辛口な中にミドルのやわらかさが見え隠れする大人な香りのオードパルファムスプレーです。トップはグリーンノート、コリアンダー、オレンジ、アルデハイド、ミドルはローズ、ジャスミン、リリーオブザバレー、カルダモン、シダーウッド、ベチバー、ベースはパチョリ、オークモス、ハニー、ムスク、アンバー、シベットが使われています。