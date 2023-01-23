『[Blu-Ray]Plastic Tree／Symphonic Concert【Act II】（完全生産限定盤） Plastic Tree【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 16時 55分に出品され04月24日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,659円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray Plastic Tree 解説:東京ニューシティ管弦楽団との共演で開催された、オーケストラコンサートを映像作品化。公演の全楽曲を収録したライブBlu-rayと、同内容を収録したライブCD2枚付き。 特典:CD2枚／フォトブック／豪華BOX 内容:眠れる森／リプレイ／蒼い鳥／ガーベラ／まひるの月／ツメタイヒカリ／アンドロメタモルフォーゼ／幻燈機械／メルト／春咲センチメンタル／真っ赤な糸／バリア／「雪蛍」／雨ニ唄エバ／スピカ 販売元:ビクターエンタテインメント JAN:4988002903368 発売日:2021/03/10 登録日:2020/12/21 音楽邦楽ロック
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落札価格8659円
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