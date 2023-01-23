『コールマン ウォーカースクエアバックパック(ヘリンボーン)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 05時 36分に出品され03月10日 05時 36分に終了予定です。即決価格は8,659円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン ウォーカースクエアバックパック(ヘリンボーン)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ:50 cmX ヨコ:30 cmX マチ:20 cm

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 12.10 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 53.40 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ コールマン

ウォーカースクエアバックパック(ヘリンボーン)