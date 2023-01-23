『(取寄) ブローフィッシュ マリブ キッズ ガールズ サマラ (リトル キッド/ビッグ キッド) Blowfish Malibu【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 49分に出品され03月31日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,659円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：Blowfish Malibu Kids ブローフィッシュ マリブ キッズ

商品名： Samara (Little Kid/Big Kid)

サマラ (リトル キッド/ビッグ キッド)

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Black Raven

詳細:BlowfishKidsSamaraブーツで、あなたのスタイルを新たな高みへと導きましょう。合成アッパーのヒールブーツ。サイドにフェイクボタンのディテール、内側にジッパーが付いています。

署名のシャーリングの詳細。

テキスタイルの裏地とフットベッド。

耐久性のあるラバーアウトソール

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