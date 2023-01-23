『(取寄) ブローフィッシュ マリブ キッズ ガールズ サマラ (リトル キッド/ビッグ キッド) Blowfish Malibu【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 49分に出品され03月31日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,659円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Blowfish Malibu Kids ブローフィッシュ マリブ キッズ
商品名： Samara (Little Kid/Big Kid)
サマラ (リトル キッド/ビッグ キッド)
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Black Raven
詳細:BlowfishKidsSamaraブーツで、あなたのスタイルを新たな高みへと導きましょう。合成アッパーのヒールブーツ。サイドにフェイクボタンのディテール、内側にジッパーが付いています。
署名のシャーリングの詳細。
テキスタイルの裏地とフットベッド。
耐久性のあるラバーアウトソール
署名のシャーリングの詳細。
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落札価格8659円
397 入札履歴
終了
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