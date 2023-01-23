『Philips フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー 3000 HX3806/31 口腔洗浄機器 2210070394444【北海道沖縄離島は送料別途】-NA-【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 23時 34分に出品され03月07日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 X型水流

4方向に広がる水流で歯間や歯と歯ぐきの間の汚れを多角的にしっかり落とします。



歯間移動ガイド

歯間にあたる時と次の歯間に移る時で水流の強さが変わるため、次の歯間にいくタイミングをわかりやすくガイドします。

※ディープクリーンモードの場合



2つのモードと3段階の強さ



【仕様】

本体W×D×H：68×68×306mm

重量：290g

原産国：中国

同梱内容：コードレスパワーフロッサー3000、電源アダプタ (白)1個、替えノズル(F1 スタンダード)1本、替えノズル(F3 カドストリーム)1本、取扱説明書、USBコード (白) 1本、専用ポーチ1個