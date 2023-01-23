『TOKYO MX presents「BanG Dream! 7th☆LIVE」 DAY2:RAISE A SUILEN「Genesi(未使用の新古品)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 03時 33分に出品され03月29日 03時 33分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (未使用の新古品)

TOKYO MX presents「BanG Dream! 7thLIVE」 DAY2:RAISE A SUILEN「Genesis」 [Blu-ray]



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TOKYO MX presents「BanG Dream! 7thLIVE」 DAY2:RAISE A SUILEN「Genesis」 [Blu-ray]

内容紹介



TOKYO MX Presents「BanG Dream! 7thLIVE」日本武道館公演3DAYSが待望のBlu-ray化!



2019年2月22日に日本武道館にて開催されたTOKYO MX presents「BanG Dream! 7thLIVE」DAY2:RAISE A SUILEN「Genesis」の模様がBlu-rayパッケージ化! 怒涛の勢いで駆け抜けた全18曲を完全収録!

Pastel*Palettes丸山彩役の前島亜美、ハロー、ハッピーワールド! 弦巻こころ役の伊藤美来、Afterglow青葉モカ役の三澤紗千香、Glitter*Green牛込ゆり役

カテゴリ DVD、映像ソフト

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SUILEN「Genesi(未使用の新古品)