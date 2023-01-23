『楽器・音響機器 ヤマハ YAMAHA ティンパニ マレット TPM603【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 02時 33分に出品され04月12日 02時 33分に終了予定です。即決価格は8,657円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マレット、ビーター

【商品名】

ヤマハ YAMAHA ティンパニ マレット TPM603



【商品説明】

・Head core: Synthetic cork

・Medium Hard Pair

・Total Length: 14.4 inches (365



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 38.10 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。