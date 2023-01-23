スキーパンツ メンズ スノーボードウェア スキーウェア　スノーウェア パンツ 単品 つなぎ サロペット男女兼用 撥水防風保温【2025年の人気アイテム】

商品情報

【素材】ポリエステル

【サイズ】

【XS】 着丈約98cm ヒップ約86cm ウエスト約64-68cm



【S】 着丈約100cm ヒップ約90cm ウエスト約68-72Cm



【M】 着丈約102cm ヒップ約94cm ウエスト約72-86cm



【L】 着丈約104cm ヒップ約100cm ウエスト約76-80cm



【XL】着丈約106cm ヒップ約104cm ウェスト約80-84cm



【2XL】着丈約108cm ヒップ約110cm ウェスト約84-88cm



【3XL】着丈約110cm ヒップ約114cm ウェスト約88-92cm

※サイズ違いによる返品?交換は対応致しかねますので、ご注文前、実寸サイズのご確認を再度お願い申し上げます。

※撮影時の照明やPC設定?環境により、色具合に差異がある場合がございます。