『スキーパンツ メンズ スノーボードウェア スキーウェア スノーウェア パンツ 単品 つなぎ サロペット男女兼用 撥水防風保温【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 06分に出品され03月12日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,656円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【素材】ポリエステル
【サイズ】
【XS】 着丈約98cm ヒップ約86cm ウエスト約64-68cm
【S】 着丈約100cm ヒップ約90cm ウエスト約68-72Cm
【M】 着丈約102cm ヒップ約94cm ウエスト約72-86cm
【L】 着丈約104cm ヒップ約100cm ウエスト約76-80cm
【XL】着丈約106cm ヒップ約104cm ウェスト約80-84cm
【2XL】着丈約108cm ヒップ約110cm ウェスト約84-88cm
【3XL】着丈約110cm ヒップ約114cm ウェスト約88-92cm
※サイズ違いによる返品?交換は対応致しかねますので、ご注文前、実寸サイズのご確認を再度お願い申し上げます。
※撮影時の照明やPC設定?環境により、色具合に差異がある場合がございます。
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落札価格8656円
439 入札履歴
終了
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