『ウルトラマン 子供服 長袖 パーカー ズボン 2点セット 男の子 夏服 ウルトラマン 変装 仮装 子供用 キッズ用【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 09時 01分に出品され05月06日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,656円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用品



セット内容：上着+ズボン（写真参照）



素材：ポリエステル



サイズ：CM