『Omnpak リュック メンズ リュックサック 17.3インチ大容量 ビジネスリュック バックパック 耐衝撃 盗難防止ロック USBポート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 16時 09分に出品され03月21日 16時 09分に終了予定です。即決価格は8,656円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Omnpak リュック メンズ リュックサック 17.3インチ大容量 ビジネスリュック バックパック 耐衝撃 盗難防止ロック USBポート



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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