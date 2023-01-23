『ALLDAY BACKPACK by LIXTICK | シンプル バックパック リュック PC収納 25L (BLACK)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 18時 50分に出品され05月04日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,656円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ALLDAY BACKPACK by LIXTICK | シンプル バックパック リュック PC収納 25L (BLACK)



【商品説明】

・ しっかりとしたホールド感を備えたパソコン収納PCスリーブ装備。

・ 最大の特徴である外側ポケットは『縦型』開閉式となり、肩掛けからの出し入れに着目したニュースタンダード。

・ 選べる5色展開 | シンプルな構造のやや大きめのデイパック | 容量 25L

・メイン素材: ナイロン

・収納可能サイズ: 約25リットル (PC収納スリーブ付き)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 7.79 cm

横幅 : 35.60 cm

奥行 : 50.60 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ALLDAY

BACKPACK

by

LIXTICK

|

シンプル

バックパック

リュック

PC収納

25L

(BLACK)